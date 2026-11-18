Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında tüketilen kahve de sürdürülebilirlik mesajı taşıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31'in zirve alanındaki gastronomi ve ikram organizasyonunda çevre dostu ve etik tedarik modeli uygulanıyor.

Yeme-içme alanlarındaki ürünlerin yaklaşık yüzde 60'ı, 70 kilometrelik yakın çevreden, yüzde 90'ı ise tamamen yerli tedarik zincirlerinden karşılandı.

Karbon ayak izini en aza indirmek ve sürdürülebilirlik kriterlerini korumak amacıyla kahve, coğrafi olarak en yakın üretim merkezlerinden biri olan Etiyopya'dan getirildi. Alandaki tüm işletmelerde, Etiyopya'dan getirilen "adil üretim" sertifikalı 12 ton kahve çekirdeği kullanılıyor.

"Sürdürülebilirlik noktasına çok önem verdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özlük ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı ve COP31 Mekan İşletimi ve Yönetimi Sorumlusu Mahmut Erdaş, AA muhabirine, COP31'i diğer COP'lara miras bırakmak için hazırlık sürecini çok titiz yürüttüklerini söyledi.

Her çalışmaya ayrı özen gösterdiklerini vurgulayan Erdaş, "Sürdürülebilirlik noktasına çok önem verdik. Ayrıca adil üretim sertifikasına sahip kahve çekirdeğini getirdik. Adil üretim, işçi haklarını koruyan, çocuk işçiliğini engelleyen aynı zamanda sürdürülebilirlik sertifikası anlamına geliyor. Hem COP'un ruhuna uygun olması hem de farkındalık oluşturması noktasında bu hassasiyeti gösterdik. Aslında bundan sonraki COP, Etiyopya'da, oraya da bir mesaj verdik. Öncesinde kahvesini biz ikram ettik. Organizasyon kapsamında yurt dışından temin edilen tek ürün kahve çekirdeği oldu." diye konuştu.

Erdaş, kahve çekirdeğini bile seçerken her ayrıntıyı dikkate aldıklarını ifade ederek, çocuk işçiliğine karşı, işçi haklarını gözeten ve sürdürülebilirlik sertifikasına sahip olan kahveyi tercih ettiklerini kaydetti.