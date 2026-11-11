COP31'de 5 Yönetmen 5 Yeşil Film projesinin beş kısa filmi 17 Kasım'da gösterilecek - Son Dakika
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COP31'de 5 Yönetmen 5 Yeşil Film projesinin beş kısa filmi 17 Kasım'da gösterilecek

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COP31 kapsamındaki '5 Yönetmen 5 Yeşil Film' projesinde sürdürülebilir film yapım kriterleriyle çekilen beş kısa film, 17 Kasım'da saat 18.00'de COP31 Amfi Tiyatro'da gösterilecek. Proje, çevreye duyarlı üretim uygulamalarının sinema sektöründe yaygınlaşmasını hedefliyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hayata geçirilen "5 Yönetmen 5 Yeşil Film" projesiyle sinema sektöründe sürdürülebilir yapım anlayışına dikkati çekilecek.

"Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye: Yeşilçam'dan Yeşil Setlere" temasıyla gerçekleştirilen projede, sürdürülebilir film yapım kriterleri doğrultusunda çekilen beş kısa film, 17 Kasım'da saat 18.00'de COP31 Amfi Tiyatro'da gösterilecek.

Vuslat Saraçoğlu, Ömer Faruk Sorak, Emre Kavuk, Banu Sıvacı ve Uğur Yağcıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmlerde Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök, Aylin Kontente, Serdar Orçin, Gökhan Yıkılkan, Elit Andaç Çam, Ece Yüksel, Levent Can, Yıldız Çağrı Oktay, Emre Karayel ve Bestemsu Özdemir rol alıyor.

Yönetmenlerin konu, tür, anlatım biçimi ve sinema dili bakımından yaratıcı tercihlerine alan tanınan projede, film yapımının planlama, çekim ve çekim sonrası aşamalarında çevresel sorumluluk ilkeleri gözetildi.

Bu kapsamda yerel kaynakların ve mevcut imkanların önceliklendirilmesi, ulaşım ve lojistik faaliyetlerinin verimli planlanması, enerji tüketiminin azaltılması ve teknik ekipmanların ihtiyaçlara göre belirlenmesi hedeflendi. Dekor, kostüm ve aksesuar gibi unsurlarda mevcut, kiralık, ikinci el veya yeniden kullanılabilir malzemeler değerlendirilirken tek kullanımlık ürünlerin azaltılması ve atıkların ayrıştırılmasına da önem verildi.

Projenin post-prodüksiyon aşamasında veri depolama, kopyalama ve render işlemlerinde gereksiz kaynak kullanımının önüne geçilmesi, yapımların çevresel etkilerine ilişkin verilerin kayıt altına alınması da sürdürülebilir üretim yaklaşımının parçaları arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Yeşilçam'ın geçmişte farkında olmadan sürdürülebilir film yapım kriterleriyle örtüşen uygulamalara yer verdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada yeniden Yeşilçam olmaya çalışıyoruz. Dünyanın Yeşilçam'dan öğreneceği çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Proje, sürdürülebilirliği yalnızca filmlerin konusu üzerinden değil, üretim süreçleri üzerinden de ele alarak çevreye duyarlı yapım uygulamalarının sinema sektöründe yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatEtkinliklerYönetmenGüncelSinemaCOP31ÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: COP31'de 5 Yönetmen 5 Yeşil Film projesinin beş kısa filmi 17 Kasım'da gösterilecek - Son Dakika
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