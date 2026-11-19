Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), katılımcıların binlerce belge ve bilgiye daha kolay ulaşabilmesi için yapay zeka destekli 'AskUNFCCC' adlı dijital asistanın geliştirilmiş sürümü kullanıma sunuldu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası (UNFCCC), COP31 kapsamında yeni bir teknolojik uygulamayı duyurdu. Antalya'daki konferansta kullanıma sunulan 'AskUNFCCC' adlı yapay zeka destekli asistan, katılımcıların iklim müzakerelerine ilişkin bilgilere, toplantı programlarına ve resmi belgelere daha hızlı ulaşmasına yardımcı oluyor.

BİNLERCE BELGEYE KOLAY ERİŞİM

İlk kez Haziran 2025'te test edilen dijital asistanın geliştirilmiş sürümü, COP31 kapsamında kullanıma açıldı. UNFCCC'nin internet sitesine entegre edilen sistem sayesinde kullanıcılar, aradıkları bilgilere ulaşmak için çok sayıda sayfa ve belge arasında tek tek arama yapmak yerine sorularını doğrudan yapay zekaya yöneltebiliyor. Sistem, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

PEMBE SİMGEYLE ULAŞILIYOR

UNFCCC'nin duyurusuna göre dijital asistana, kurumun internet sitesinin sağ alt köşesinde bulunan pembe sohbet simgesinden erişilebiliyor. Kullanıcılar, açılan sohbet penceresine sorularını yazarak konferans ve iklim değişikliği süreçlerine ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

İKLİM ZİRVESİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dünyanın farklı ülkelerinden temsilcilerin katıldığı COP31'de kullanılan yapay zeka destekli asistan, konferansın dijital bilgiye erişim uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle çok sayıda toplantı, müzakere ve resmi belgenin bulunduğu zirvede sistemin, katılımcıların bilgiye erişimini hızlandırması hedefleniyor.