COP31 için vergi muafiyeti düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31 için vergi muafiyeti düzenlemesi

07.05.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM COP31 kapsamında mal ve hizmet alımları için vergi muafiyeti getiren düzenlemeyi kabul etti.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifine eklenen yeni maddeyle, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki mal, hizmet ve ithalat süreçlerine kapsamlı vergi muafiyetleri getirildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, riskli yapıların ve alanların dönüştürülmesi, tapu, imar, çevre, kooperatifler, TOKİ, kadastro ve yapı denetimi başta olmak üzere çok sayıda düzenlemeyi kapsayan "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

Teklifin görüşmeleri esnasında AK Parti tarafından verilen önergeyle, 9-20 Kasım tarihleri arasındaki Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 ile ilgili geçici bir madde eklendi. Kabul edilen önergeyle, İklim Değişikliği Başkanlığı veya başkanlıkça yetkilendirilen yüklenicilerin konferans organizasyonu için yapacağı her türlü mal ve hizmet alımı, kiralama ve ihale işlemleri damga vergisinden müstesna tutulacak.

İthalat kolaylığı ve gümrük muafiyeti

Düzenlemeyle, konferansta kullanılmak üzere ithal edilecek veya geçici ithal edilecek eşyalar için de kolaylıklar sağlandı. Vergi muafiyetinin sağlandığı düzenlemede, ithal edilecek eşyalar, gümrük vergisi, her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olacak. Ayrıca, bu kapsamdaki eşyalar için gümrük idaresine ibrazı zorunlu olan lisans, izin veya uygunluk belgesi aranmayacak.

Yurt dışı hizmet alımlarında kurumlar vergisi istisnası

Düzenleme ile ayrıca, iş yeri veya kanuni merkezi Türkiye'de bulunmayan tüzel kişilerden yalnızca konferans kapsamında alınan hizmetlere ilişkin ödemelerden kurumlar vergisi kesintisi yapılmaması da düzenleme yer aldı.

Söz konusu maddenin gerekçesinde, COP31'in, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst düzey karar alma organı olduğu hatırlatılarak, bu çapta büyük bir organizasyonun operasyonel kısmının sorunsuz ilerlemesi, verimli, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu istisna ve muafiyetlerin getirildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP31 için vergi muafiyeti düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı

22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
21:56
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş’ın iadesini bekliyoruz
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
21:37
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
20:54
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 22:22:02. #7.13#
SON DAKİKA: COP31 için vergi muafiyeti düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.