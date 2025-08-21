Çöpçü Amca Çocuklara Şarkı Söylüyor - Son Dakika
Çöpçü Amca Çocuklara Şarkı Söylüyor

21.08.2025 11:18
Temizlik işçisi Uğur Emre Özen, çocuklara şarkılar söyleyip ikramlarda bulunarak onları mutlu ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde temizlik personeli olarak çalışan Uğur Emre Özen, görev yaptığı sırada kendisini izleyen mahalledeki çocuklara şarkılar söyleyip, ikramlarda bulunuyor.

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 5 yıldır çalışan 30 yaşındaki Özen, Boztepe Mahallesi'ndeki çöplerin toplanması için her akşam görev alıyor.

Yaklaşık 5 ay önce Şirintepe Sokak'ta yaşayan bir grup çocuğun duvarda oturduğunu fark eden Özen, sohbet ettiği çocukların her akşam çöp kamyonunun gelişini beklediğini öğrendi.

Çocukluğunda kendisinin de çöp kamyonunun yaşadığı mahalleye gelişini izlemekten keyif aldığını anımsayan Özen, onları mutlu edebilmek için çeşitli sürprizler yapmaya karar verdi.

Özen, her akşam görev yaptığı sokaktaki çocuklara çikolata, bisküvi ve meyve suyu ikram edip, sözlerini kendince uyarladığı 'kırmızı balık' şarkısını seslendirdi.

Yaptığı davranış dolayısıyla mahalle sakinlerinin beğenisini kazanan Özen'in çocuklarla olan diyaloğunun yer aldığı görüntü ise sosyal medyada ilgi gördü.

"En güzel motive şeklim onlar"

Çocukluğunda yaşadığı mahalleye gelen çöp kamyonlarının dikkatini çektiğini dile getiren Özen, AA muhabirine, hayali olan mesleği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Özen, mesleğiyle ilgili ilkokulda yaşadığı bir anısına değinerek, "Arkadaşlarımın kimisi 'doktor', kimisi 'öğretmen' olmak istediklerini söylerdi. Öğretmenim bana da sordu 'çöpçü olacağım' dedim. 'Niye çöpçü olacaksın?' dedi. Ben de 'arabanın arkasında asılmak hoşuma gidiyor' dedim. Böyle de bir anım var." diye konuştu.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Özen, "İşimi severek yapıyorum, işimden memnunum. En büyük ilham kaynağım gördüğünüz gibi burada. Onlarla mutlu oluyorum, onlarla şarkı söylüyorum. En güzel motive şeklim onlar." dedi.

Daha önce görev yaptığı farklı mahallelerdeki çocuklarla da iyi anlaştığını ifade eden Özen, şöyle devam etti:

"Onlara şoför ağabeyim ve diğer personel arkadaşlarımızla beraber kendi imkanlarımız doğrultusunda bir gün öyle bir gün böyle küçük sürprizler yapıyoruz. Onların çevreye olan duyarlılığını ve çevrelerini kirletmediklerini görüyoruz. Onlara güzel bir yaşam alanı ve iyi bir gelecek hazırlamak için hem eğlenceli hem de bilinçli şekilde temiz bir Ortahisar sunmanın hedefindeyiz."

"Çöpçü amcalar geldi sizleri çok sevdi"

Çocuklara en çok "kırmızı balık" şarkısı ile seslendiğini aktaran Özen, "Çocuklara bir sempatim var. Şarkıyı kendi kendime tasarladım. Şarkının sözlerini 'kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor, çöpçü amcalar geldi sizleri çok sevdi, yerlere çöp atmayana sürprizleri verdi' olarak uyarladım." ifadesini kullandı.

Özen, çocuklarla olan diyaloğunun yer aldığı görüntünün Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaşması ve insanların olumlu tepkisinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Burak Yılmaz ise çocukların her akşam çöp kamyonunu heyecanla beklediklerini belirtti.

Özen'in çocuklarla içten bir sevgi bağı kurduğunu dile getiren Yılmaz, "Ağabeylerini bekliyorlar. İlk başlatanlardan biri benim çocuğum oldu. Daha sonra yan binalardan da çocuklar gelmeye başladılar. Böyle güzel insanların ve personellerin çocuklara dokunması güzel bir şey." diye konuştu.

Her akşam çöp kamyonunu bekleyenlerden 10 yaşındaki Mira Birinci söyledikleri şarkılarla mutlu olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla burada toplanıyoruz ve onları bekliyoruz. Ağabeyler geliyor bize şarkılar söyleyip, hediyeler veriyorlar ve çok heyecanlanıyoruz." dedi.

Kamyonun gelmesiyle mutlu olduğunu aktaran 8 yaşındaki Kumsal Birinci de "Bizi mutlu ediyorlar, inşallah biz de onları mutlu ediyoruzdur. Geldiklerinde şarkılar söylüyorlar. Bize hediyeler veriyorlar, onları çok seviyoruz. Çevreye asla çöp atmıyoruz ve çevremizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ortahisar, trabzon, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöpçü Amca Çocuklara Şarkı Söylüyor - Son Dakika

