Çöpte Bulduk Ekibi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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Kendilerini "Çöpte bulduk ekibi" olarak adlandıran gönüllü gençler, eski ve kullanılmayan eşyayı yenileyerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıyor.

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki senarist ve reklam yazarı Melike Yasak, çöpün yanında eski bir komodini görmesi üzerine atılan eşyayı yenilemek için harekete geçti.

Arkadaşlarıyla eşyayı tamir edip boyayan Yasak, bunu ihtiyaç sahibi bir öğrenciye hediye etti.

Yaptıkları işten memnuniyet duyan ekiptekiler, gönüllü olarak daha çok öğrenciye ulaşmaya, bu işi sosyal sorumluluk projesine dönüştürmeye karar verdi.

Atıl eşyanın geri dönüşüm hikayesini ve hediyeleşme anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefleyen "Çöpte bulduk" ekibi, geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Ekiptekiler, yalnızca eşya dönüştürmekle kalmayıp, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini de baştan aşağı yenilemeye karar verdi.

Projenin öncüsü Melike Yasak, AA muhabirine, bu işe başlamadan önce tamirat ve boya işlerinden anlamadığını söyledi.

Bu projeyle hem boş vakitlerini değerlendirdiklerini hem de insanlara iyilik yaptıklarını ifade eden Yasak, "Normalde reklam senaryoları yazıyorum, senaristim. Bu işe nasıl başladığımızı anlatmak gerekirse yolda çöp görüyorduk. Biz de çöp kirliliğini azaltmak ve öğrencilere destek olmak için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Çöpte bulduğumuz ürünleri alıyoruz, yeniliyoruz, ihtiyacı olan öğrencilere hediye ediyoruz." diye konuştu.

Yasak, projeye başlarken zor günler geçirdiği dönemlerinin aklına geldiğini dile getirerek, bu şekilde öğrencilere destek olmak için yola çıktıklarını anlattı.

Çöpte bulunan eşyanın dönüşüm aşamasının bitmesinin ardından bunu sosyal medyadan duyurduklarını ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kendileriyle iletişime geçtiklerini aktaran Yasak, şöyle devam etti:

"Projeyi yalnızca gönüllülük esasına dayalı yürütüyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımız gönüllü şekilde çalışıyor. Öğrencilerimiz ve stajyerlerimiz var. Hiçbir maddi gelir beklemeden bizimle çalışıyorlar. Arada ben boyuyorum, arada ekip arkadaşlarımız boyuyor. Projeyi birlikte ilerletiyoruz. Aslında çevre bilincini de insanlara empoze etmek istedik. Çünkü çevrede o kadar fazla çöp var ki bunlar atılıyor, geri dönüştürülmüyor. Böylece çevrede kirlilik oluyor. Hem bunu önlemek istiyoruz hem de gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım etmek istiyoruz. Hiçbir şekilde bu işten maddi bir çıkarımız yok. Ekibimiz şu an 5-6 kişi. Tabii ki daha fazla ekip arkadaşları arıyoruz. İsteyen insanlar aramıza gelebilirler. Burada boya yapabilir veya bize mesaj atabilirler. 'Elimizde şöyle bir ürün var, gelip alabilir misiniz?' diye bize sorabilirler."

"Bizim amacımız gerçekten iyilik yapmak. İyilikle yola çıktık ve bizi destekleyen insanlar da var." diyen Yasak, ilk videoyu attıklarında projenin bu kadar fazla gelişeceğini düşünmediklerini söyledi.

Yasak, "Geri dönüşler bizi çok mutlu ettiği için daha farklı şeyler düşünüyoruz. Biz, bir eşyayla yola çıktık ama hayalimiz ihtiyaç sahibi bir ailenin A'dan Z'ye evini yenilemek. Daha fazla kitleye ulaştığımız zaman bunu yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız gönüllü olarak daha fazla iyilik yapmak"

Ekibe Melike Yasak'ın teklifiyle gönüllü dahil olan Nehir Memiş, amaçlarının iyilik yapmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmak olduğunu anlattı.

Topladıkları eşyanın dönüşüm serüvenini aktaran Memiş, "Aslında baktığınız zaman çok zor bir iş. Çünkü gerçekten bir çöp bulmak, İstanbul gibi büyük bir yerde bazen zor olabiliyor. Bazen de tam tersi şansımız yaver gidiyor ve istemediğimiz kadar çöp bulabiliyoruz. Onları taşırken bile bazen zorluk çekebiliyoruz." dedi.

Çöpte buldukları kötü durumdaki nesneyi dönüştürdüklerinde ortaya çıkan güzel sonuçtan mutlu olduklarına dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Çöpte bulduklarımızı alıyoruz, ekibimizle beraber değerlendiriyoruz. Nasıl daha iyi yapabiliriz, rengini nasıl ayarlayabiliriz ya da bulduğumuz mobilya nereye daha güzel olur, öğrenciler nasıl rahatlıkla kullanır? Hem onları boyuyoruz hem de kırıklarını onarıyoruz. Bu şekilde serüven devam ediyor. Ben de burada gönüllü çalışıyorum. Öğrenciyim, bir evde kalıyorum ve gerçekten güzel bir projede olduğum için çok şanslıyım. Öğrenci olduğum için bende empati duygusu gelişiyor. Bu kadar güzel ve iyilik dolu bir etkinlikte bir payım olduğu için mutlu oluyorum. Amacımız gönüllü olarak daha fazla iyilik yapmak ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek."

"Kapımız gönüllü çalışmak isteyen herkese açık"

Gönüllülerden Mert Kanbur ise çöpleri teslim aldıktan sonra atölyeye getirip yenilemeye işlemi yaptıklarını söyledi.

Tamamen gönüllülük esasıyla devam eden bir projeyi üstlendiklerini kaydeden Kanbur, "İlerleyen etaplarda ihtiyaç sahibi arkadaşların evine kadar gidecek yardım çalışmasında bulunmayı düşünüyoruz. Arkadaşların evini boyamak, tadilatını yapma amacımız var. Daha çok insana ulaşıp, daha çok kitleye hitap edip ve öğrenci arkadaşlarımızı ulaşacağız. Biz de öğrenciyken evimizde bazı eksiklerimiz oluyordu. Bunları tamamlamak için böyle bir yardım projesine başladık." şeklinde konuştu.

Projenin oluşum ve dönüşüm aşamasında sosyal medyayı aktif kullandıklarını, bu sayede daha çok öğrenciye ulaştıklarını vurgulayan Kanbur, kendilerine ulaşanları kırmadan mutlu etmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Kanbur, projede gönüllü çalışmak isteyen herkesi ekibe beklediklerinin dile getirerek, "Amacımız daha fazla kitleye ulaşıp, öğrencilerin dışında ihtiyaç sahibi insanlara daha fazla yardım etmek. Çünkü elimizden gelen imkanların en üst seviyesine ulaşırsak bir insanı daha güldürmüş oluruz. İhtiyacımız olan şey ise daha çok kitle. Kapımız bizimle beraber gönüllü çalışmak isteyen herkese açık, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Grubu sosyal medya üzerinden keşfeden üniversite öğrencisi Ömer Güleryüz, kaldığı evde eşyaya ihtiyacı olması nedeniyle ekiple iletişime geçti.

Dönüştürülen eşyayı teslim almaya gelen Güleryüz, "Instagram sayfalarında gördüm, iletişime geçtim, yardımcı oldular. Üniversite 2'nci sınıftayım. Öğrenci evinde bir dolaba, çalışma masası tarzı bir şeye ihtiyacımız vardı. Bizim için gayet işe yarar oldu." ifadelerini kullandı.