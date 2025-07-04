Çorlu Belediyesi Temmuz Toplantısı - Son Dakika
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Çorlu Belediyesi Temmuz Toplantısı

Çorlu Belediyesi Temmuz Toplantısı
04.07.2025 08:37
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Çorlu Belediyesi Meclisi, Temmuz ayında önemli kararlar alarak olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı Başkan Vekili Doğukan Dağ başkanlığında yapıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dağ, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.

Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Ayrıca haziran ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

-Hayrabolu TMO'da buğday alımları başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hayrabolu Ajans Amirliği'nde, buğday alımları başladı.

Hayrabolu TMO Ajans Amiri Hüseyin Gültekin yaptığı açıklamada, ofisin randevulu buğday alımlarına başladığını söyledi.

TMO Hayrabolu Ajans Amirliğinin günlük bin ton hububat alım kapasitesi olduğunu ifade eden Gültekin, üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin aldığını belirtti.

Üreticilerin 60 bin ton buğday teslimatı için randevu aldığını ifade eden Gültekin, "Sorunsuz bir alım sezonu yaşamak için çalışmalarda bulunuyoruz. Günlük bin ton buğday alım kapasitesine sahip ofisimize, üreticilerimiz randevularına göre toplam 60 bin ton buğday teslimatı yapacak. Hasat sezonunun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

-Ergene'de lavanta ve çilek tarlası yenilenerek hizmete açıldı

Ergene Belediyesi, vatandaşların doğayla iç içe zaman geçireceği lavanta ve çilek tarlasını yenileyerek hizmete açtı.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, hizmete açılan tarlalarda vatandaşların keyifli vakit geçireceğini ifade etti.

Herkesin lavanta ve çilek tarlasını gelip görmesi gerektiğini belirten Topak, "Burada doğamızın en güzel renkleriyle, en güzel kokularıyla buluşabileceğiniz bir alan oluşturduk. Çilek kafemizde, doğayla iç içe, çocuklarımızla birlikte hem huzurlu hem eğlenceli zaman geçirebileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğimiz eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi Temmuz Toplantısı - Son Dakika

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