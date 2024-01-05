 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şubesi arasında iki yılı kapsayacak olan 'Sosyal Denge Sözleşmesi' belediye hizmet binasında imzalandı. Sözleşme kapsamında çalışanların tavan ücreti yüzde 120'ye çıkarıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ekonomik zorluklara rağmen çalışanların mutluluğu ve refahı için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirtti. Ayrıca, Ergene Belediyesi tarafından Abdülkadir Geylani Camii'ne ek namaz kılma alanı yapılması çalışmaları da destekleniyor.

Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı
05.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:40
Abone Ol

Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şubesi arasında iki yılı kapsayacak "Sosyal Denge Sözleşmesi" Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil arasında belediye hizmet binasında imzalandı.

Başkan Sarıkurt, imza töreninde yaptığı konuşmada, Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi için şartları zorladıklarını söyledi.

Yaşanan zor koşullara rağmen taşın altına ellerini koyduklarını belirten Sarıkurt, imzalanan sözleşme kapsamında oranın tavan ücret olan yüzde 120'ye çıkarıldığını kaydetti.

Ülke olarak ekonomik anlamda zor zamanlardan geçildiğini ifade eden Sarıkurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekonomik şartlar ortada ve aileler geçim sıkıntısı içindeler. Çalışanlarımızın mutluluğu ve refahı bizim için çok değerli. Çorlu Belediyesi olarak çalışanlarımızın mutluluğu ve refahı için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda memur ve kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personelimizi kapsayan sosyal denge sözleşmesini tavan ücret olan yüzde 120 oranına taşıdık. Çalışanlarımız bu oranda sosyal denge tazminatı ödemesi alacaklar. 1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihlerini kapsayacak olan bu sözleşme ile rakamları geçtiğimiz yılın üzerine çıkarmış olduk." dedi.

Abdülkadir Geylani Camii'nde namaz kılma alanı genişletilecek

Ergene Belediyesi, ilçede bulunan Abdülkadir Geylani Camii'ne ek namaz kılma alanı yapılması çalışmalarına destek veriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki camiye sosyal belediyeciliğin gereği olarak destek verdiklerini söyledi.

Camilere, okullara ve sağlık tesisi alanlarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Yüksel, gelen talepleri ciddiyetle dikkate aldıklarını kaydetti.

Abdülkadir Geylani Camii'ne ek namaz kılma alanı oluşturulması için kolları sıvadıklarını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Sadece bilinen belediyecilik faaliyetleri ile yetinmiyoruz. Bu rutinin dışına çıkarak halkımızın, vatandaşlarımızın hayatına dokunan her alanda onların yanlarında olmaya çaba gösteriyoruz. İlçemizdeki okullarımızdan gelen tadilat ve yenileme taleplerini yerine getirdiğimiz gibi ilçemizdeki sağlık ocakları ve camilerimizden gelen talepleri de dikkate alarak çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Abdülkadir Geylani Camii'ndeki namaz kılma alanının yetersiz olduğunu ifade ederek genişletilmesi taleplerini iletti. Biz de bu talebe kayıtsız kalamadık. Gerek malzeme desteği ile gerekse tüm imkanlarımızı seferber ederek halkımızın talebine yanıt verdik. Şimdi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede halkımızın hizmetinde olacak."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ, Çorlu, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 12:50:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement