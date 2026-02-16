Çorlu'da Akaryakıt Hırsızlığı - Son Dakika
Çorlu'da Akaryakıt Hırsızlığı

16.02.2026 14:03
Çorlu'da kamyonet sürücüsü akaryakıt pompasını koparıp kaçtı, polis peşinde.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt pompasını kopararak kaçan kamyonet sürücüsü güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Omurtak Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen 41 LV 558 plakalı kamyonettekiler şüpheli hareketler sergiledi.

Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine istasyona polis ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt alan sürücü, polis ekiplerini görünce akaryakıt pompasını kopararak olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince takip edilen kamyonet, elektrik direğine çarptıktan sonra sürücü ve yanındaki şüpheli kaçtı. Kamyonetin çalıntı olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Polis, Çorlu, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:17
14:11
13:32
13:02
12:45
11:56
