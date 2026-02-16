Çorlu'da Akaryakıt Hırsızlığı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt pompasını kopararak kaçan kamyonet sürücüsü güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Omurtak Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen 41 LV 558 plakalı kamyonettekiler şüpheli hareketler sergiledi.
Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine istasyona polis ekipleri sevk edildi.
Akaryakıt alan sürücü, polis ekiplerini görünce akaryakıt pompasını kopararak olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerince takip edilen kamyonet, elektrik direğine çarptıktan sonra sürücü ve yanındaki şüpheli kaçtı. Kamyonetin çalıntı olduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
