Çorlu\'da Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çorlu'da Furkan A. yönetimindeki 16 NYP 18 plakalı otomobil Çorlu-Yenice kara yolu üzerinde seyir halindeyken saat 21.00 sıralarında alev aldı. Otomobili yolun kenarında durduran Furkan A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak demir yığını haline gelen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
