Çorlu\'da Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 5 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 5 bin litre etil alkolün de bulunduğu sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahte ve kaçak içkiyle ilgili yaptığı çalışmaların ardından belirlenen adreslerde arama yaptı. Aramalarda Yenice Mahallesi'nde M.M.'nin aracında piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 5 bin litre etil alkol ele geçirildi. Şeyhsinan Mahallesi'nde G.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün adreslerindeki aramalarda da sahte ve gümrük kaçağı 187 şişe viski, votka, şarap ve rakı bulundu. Şeyhsinan ve Çobançeşme Mahallesi'nde T.D.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 39 şişe gümrük kaçağı içki ile 3 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.