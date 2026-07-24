TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taklalar atıp, fuar alanındaki biçerdövere çarpan otomobilin sürücüsü Emir Bayırlı (23), tedavi gördüğü hastanede 83 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 1 Mayıs gece saatlerinde Çorlu Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Emir Bayırlı'nın kontrolünü kaybettiği 34 H 1588 plakalı otomobil, taklalar atıp, tarım fuarının yapıldığı alana girdi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil, alanda park halindeki biçerdövere çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Emir Bayırlı, yaralandı. Bayırlı, Çorlu'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren Emir Bayırlı, 83 gün sonra, dün saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Kaza: Sürücü 83 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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