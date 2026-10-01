Çorlu'da liselinin öldüğü kazada tanker şoförüne yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Çorlu'da liselinin öldüğü kazada tanker şoförüne yurt dışı çıkış yasağı getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan tanker şoförü S.K. adliyeye sevk edildi. S.K., nöbetçi hakimlikte yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TANKER ŞOFÖRÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan tanker şoförü S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),
Kaynak: DHA
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