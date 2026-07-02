Çorlu'da Meclis Toplantısı ve Ulaşım Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da Meclis Toplantısı ve Ulaşım Sorunları

Çorlu\'da Meclis Toplantısı ve Ulaşım Sorunları
02.07.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Belediyesi meclis toplantısında projeler görüşüldü, Velimeşe'de köprülü kavşak talebi öne çıktı.

Çorlu Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Hamidiye Hafızlık Kur'an Kursu ve Öğrenci Yurdu'nda eğitim gören hafızlık projesi öğrencilerinin kullanımı için bazı parsellerin Çorlu İlçe Müftülüğüne tahsisine ilişkin yetki verilmesi talebi ile Çobançeşme Mahallesi'nde kurulan semt pazarının imar planında pazar yeri olarak ayrılan alana taşınması ve 2027 Çorlu Okullar Arası Tiyatro Yarışması'nın düzenlenmesine ilişkin maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

"Velimeşe'de köprülü kavşak bir an önce yapılmalı"

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçidin kapatılmasının ardından yaşanan ulaşım sorunlarının çözümü için köprülü kavşak projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Topak, yaptığı açıklamada, hemzemin geçidin kapatılmasıyla mahallede ulaşımın aksadığını, esnafın müşteri kaybı yaşadığını, çiftçilerin tarlalarına ulaşmakta güçlük çektiğini ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminde gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletmeyi sürdürdüklerini belirten Topak, sorunun çözümü için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden gelecek adımı beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Çorlu Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, Politika, Güncel, Ulaşım, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Meclis Toplantısı ve Ulaşım Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Deniz Akkaya gözaltına mı alındı Adliye çıkışı ilk açıklama Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? Adliye çıkışı ilk açıklama
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş’a gidiyor Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Özgür Özel’in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
Trabzonspor’a transfer olan Samet Akaydin’den Fenerbahçe için olay hamle Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 14:01:57. #7.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da Meclis Toplantısı ve Ulaşım Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.