Çorlu'da Motosiklet Kazası: Aile Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet U. (31) ile yanındaki eşi Nurcan U. (32) ve kızları Lina Su U. (4), yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Lina Su U., anne ve babasına müdahale edildiği sırada gözyaşı döktü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı'nda meydana geldi. Ahmet U.'nun kontrolünü kaybettiği 59 AFR 253 plakalı motosiklet devrildi. Kazada sürücü Ahmet U. ile arkasında bulunan eşi Nurcan ve kızları Lina Su U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Lina Su U., anne ve babasına müdahale edildiği sırada gözyaşı döktü. Lina Su'yu vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı çift ile kızları, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.