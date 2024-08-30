Çorlu ve Kapaklı'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde şüphe üzerine G.T'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Kapaklı ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilde bulunan A.Ç. ve Y.G. gözaltına alındı.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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