Çorlu'da Tarihi Sikke Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışmaları kapsamında, durumundan şüphelendiği 3 kişiyi Önerler Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 79 sikke ele geçirildi.
Sikkelere el konulurken, şüpheliler B.İ, O.B. ve S.K. gözaltına alındı.
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