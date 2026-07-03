Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

03.07.2026 09:13
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Çorlu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı, Kapaklı ve Süleymanpaşa'da da benzer olaylar yaşandı.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çobançeşme Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

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