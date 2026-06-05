Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 bin 289 uyuşturucu hap, 20 bin 212 kullanımlık emdirilmiş peçete ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 950 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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