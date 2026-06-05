Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 bin 289 uyuşturucu hap, 20 bin 212 kullanımlık emdirilmiş peçete ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 950 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.