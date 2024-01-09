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Çorlu'da uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Türkmenistan uyruklu M.H'nin evinde yapılan aramada, 542 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap, 66 gram Afyon sakızı ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorlu\'da uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
09.01.2024 - 15:23,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde Türkmenistan uyruklu M.H'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 542 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap, 66 gram Afyon sakızı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Türkmenistan, Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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