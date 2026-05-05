Çorlu'da Yük Treni Vagonunda Yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde garda mola veren yük treninin vagonunda çıkan yangın, söndürüldü.

Edirne'den Halkalı'ya giden 22 vagonluk yük treni, Çorlu Tren Garı'nda mola verdi. Bu sırada vagonlardan birinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine gara itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı vagon diğerlerinden ayrıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının fren balatalarının aşırı ısınmasın nedeniyle çıktığı belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.