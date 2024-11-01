Çorlu\'nun Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı

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Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu, askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkan Vekili Turgay Kumlu'nun yaptığı konuşmanın ardından okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterileri, bando konseri ve müzik dinletisiyle devam eden tören, komando birliklerinin Omurtak Caddesi'nden geçişi ile sona erdi.

Törene Çorlu Kaymakamı Murat Eren, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, siyasi parti temsilcileri, kamu ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.