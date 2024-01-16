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Çorum Adalet Sarayı'nda Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Çorum Adalet Sarayı'nda Kan Bağışı Kampanyası

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay Çorum Şubesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, Çorum Adalet Sarayı'nda görevli hakim, savcı ve idari personel kan bağışında bulundu. Başsavcı Ahmet Bektaş, kan bağışının önemine dikkat çekerek, ülkede kan bağışı konusunda yaşanan düşüşe katkı sağlamak amacıyla adliye birimlerinin kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Çorum Adalet Sarayı\'nda Kan Bağışı Kampanyası
16.01.2024 - 11:59,
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Çorum Adalet Sarayı'nda görevli hakim, savcı ve idari personel kan bağışında bulundu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay Çorum Şubesince adliye çalışanlarına yönelik kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Kızılayın gezici kan toplama aracıyla, adliye bahçesinde kan bağışı alındı.

Bu kapsamda Başsavcı Ahmet Bektaş da adliyede görevli hakim, savcı ve idari personelle kan bağışında bulundu.

Bektaş, gazetecilere, kan bağışının önemli bir görev olduğunu söyledi.

Kızılayın kan stoklarına katkı sağlamak istediklerini belirten Bektaş, "Kan bağışçısı olmak, toplumsal duyarlılık adına oldukça önemli. Ülkemizde kan bağışı konusunda son zamanlarda düşüş olduğu söyleniyor. Kan ihtiyacımız hat safhada. Biz de Çorum Adliyesi olarak buna katkıda bulunmak için tüm birimlerimizle kan bağışında bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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