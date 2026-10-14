Çorum Alaca\'da devrilen kömür yüklü tır Çorum istikametinde ulaşımı kapattı

Çorum Alaca'da devrilen kömür yüklü tır Çorum istikametinde ulaşımı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesinde kömür yüklü tır devrilince Çorum-Yozgat kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım kapandı. Sürücü yara almadan atlatırken, yola saçılan kömür nedeniyle ulaşım polis ekiplerince karşı şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Çorum- Yozgat kara yolunun Çorum istikametinde ulaşımda aksama yaşanıyor.
Ömer K. idaresindeki 66 ADJ 203 dorse plakalı kömür yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarında devrildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada tırın kasasındaki kömürlerin etrafa saçılması nedeniyle yol, Çorum istikametine ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve temizlik ekipleri sevk edildi.
Yolda ulaşım, polis ekiplerince karşı şeritten kontrollü sağlanıyor.
Tırın ve etrafa saçılan kömürün yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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