Çorum Alaca'da düğün konvoyu kavgası: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da düğün konvoyu kavgası: 1 kişi tutuklandı

Çorum Alaca\'da düğün konvoyu kavgası: 1 kişi tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde zarf almak için düğün konvoyunun önünün kesilmesi sırasında çıkan kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı. M.Ç. ve E.C.K. tarafından başlatılan tartışma kavgaya dönüşürken, polis ekipleri müdahale etmeye çalıştı. Kavga sonucunda yaralanan E.C.K. ve M.Ç. polis kovalamacası sonucu yakalandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. M.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

06.05.2024 20:59  Güncelleme: 21:01
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Çorum'un Alaca ilçesinde zarf almak için düğün konvoyunun önünün kesilmesi sırasında çıkan kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre M.Ç. (24), içinde arkadaşı E.C.K'nin de (24) bulunduğu 06 BIP 779 plakalı otomobiliyle Zile Caddesi'nde, içinde para olan zarflardan almak için bir düğün konvoyunun önünü kesti.

Araçtan inen M.Ç. ve E.C.K. ile düğün sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada E.C.K. yere düştü. M.Ç. ise olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmak isterken yere düşen arkadaşı E.C.K'nin üzerinden geçti.

Bir müddet daha devam eden kavganın ardından M.Ç, arkadaşı E.C.K'yi otomobile bindirip, polisin dur ihtarına uymayarak, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada polisin havaya ateş ettiği görüldü.

İki arkadaş, polis kovalamacası sonucu Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı.

Yaralı, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

M.Ç. ve kavgaya karıştığı belirlenen düğün sahiplerinden 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

5 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen M.Ç. ise tutuklandı.

Öte yandan E.C.K'nin üzerinden otomobilin geçmesi ve iki arkadaşın otomobille olay yerinden uzaklaşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da düğün konvoyu kavgası: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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