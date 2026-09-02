Çorum Alaca\'da geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs İ.Ş.'ye çarptı. İ.Ş.'nin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü K.Ç.'nin geri manevra yaptığı 34 EZ 8581 plakalı minibüs, İ.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İ.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.Ş., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ş.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.