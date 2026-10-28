Çorum Alaca\'da iki otomobil çarpıştı, aynı araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum Alaca'da iki otomobil çarpıştı, aynı araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesinde, Çorum-Yozgat kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Sarıaslan yönetimindeki 66 ABL 208 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Şevket D'nin kullandığı 34 FB 4234 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ali Sarıaslan ile aynı araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Diğer sürücü Şevket D. ile araçtaki Mehmet Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şevket D, buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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