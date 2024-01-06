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Çorum Alaca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri takibe aldı ve yapılan operasyonda 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çorum Alaca\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı
06.01.2024 - 17:34,
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ÇORUM'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.Ö., O.Ö., E.B., C.D., B.A., F.D. ve E.B. gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D ve B.A. tutuklandı, F.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Alaca, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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