Çorum Belediyesi'nden Doğadaki Canlılara Destek

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Çorum Belediyesi'nden doğadaki canlılara şefkat eli

ÇORUM - Çorum Belediyesi ekipleri soğuk kış günlerinde doğadaki canlıları unutmayarak mama ve yem dağıtımı yaptı.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış şartları nedeniyle doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve diğer hayvanlar için besleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için özel olarak belirlenen besleme odaklarına kuru mama bırakılıyor. Kuşlar için de yem serpiştirilirken, Sıklık Tabiat parkındaki fauna alanında yaşayan ceylan, geyik ve karacalar da ihmal edilmedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuyla ilgili olarak, "Çorum Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Özellikle soğuk havalarda doğada yaşayan canlılar yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yerleşim alanı dışında doğaya yem bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz belirli periyotlarda yemleme işlemlerini sürdürmektedirler" dedi.