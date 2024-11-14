Çorum'da 166 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da 166 Aranan Kişi Yakalandı

Çorum'da jandarma ekipleri, 1 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında 166 kişiyi yakaladı.

14.11.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 166 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı jandarma suç araştırma timlerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

1 Ekim -12 Kasım tarihlerinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 166 kişi yakalandı.

Açıklamada, "Yakalanan 166 kişi arasında, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan 1,5 yıldır aranan ve 27 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs hayvan pazarında ticaret yaptığı esnada, 'Birden fazla kişi tarafından geceleyin silahlı yağma' suçundan 1,5 yıldır aranan ve 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kent merkezinde saklandığı evin banyosunda, 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçundan 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Laçin ilçesinde saklandığı evde, 'İnsan ticareti yapma' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Eskiekin köyünde saklandığı bağ evinde, 'Basit cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalanmıştır. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 166 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 17:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da 166 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.