Çorum\'da 32 Yaşındaki Yalçın Kafa Evinde Ölü Bulundu

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ÇORUM'da yakınlarının haber alamadığı Yalçın Kafa (32), evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Yalçın Kafa'ya ulaşamayan yakınları, dün akşam saatlerinde evine gitti. Eve giren yakınları, Kafa'yı sandalyede ölü buldu. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrası Kafa'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.