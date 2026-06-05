Çorum'da Açık Ateş Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Çorum'da Açık Ateş Etkinlikleri Devam Ediyor

05.06.2026 18:14
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Çorum'da düzenlenen etkinlikte ilkel pişirme teknikleri ve yerel yemekler tanıtılıyor.

Çorum'da düzenlenen "Açık Ateş Etkinlikleri", ikinci gün programlarıyla devam etti.

Çorumlu Obası'nda düzenlenen program kapsamında açık ateş istasyonları kuruldu.

Etkinliklerde ilkel pişirme teknikleri, ekmek atölyeleri, fermantasyon yöntemleri ve açık ateş tadım uygulamaları katılımcılarla buluşturuldu.

Programda katılımcılar, istasyonları ziyaret ederek hazırlanan ürünleri tattı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve çeşitli ülkelerden gelen şefler, kendi pişirme teknikleriyle hazırladıkları yöresel yemekleri de katılımcılara sundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum mutfağının güçlü bir birikime sahip olduğunu ancak uluslararası düzeyde yeterince tanınmadığını söyledi.

Mutfak olarak eksikleri bulunmadığını ancak dünyada bilinirlik bakımından eksikleri olduğunu anlatan Aşgın, "Bunu da tamamlamak istedik. İddiamız şu, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi alanına girmek. Şu anda Türkiye'den 3 şehir bu alanda UNESCO'ya girmiş durumda. 4'üncüsü Çorum olsun istiyoruz. Birçok uzmanla görüştük, mutfağımızı onlara açtık ve gün sonunda da Çorum'un bunu hak ettiğini, gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesinin çok da mümkün olduğunu ifade ettiler." dedi.

Aşgın, Türkiye'de daha önce yapılmayan Açık Ateş Festivali'nin kente önemli katkılar sağlayacağının kendilerine ifade edildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesinden, sadece gastronomi uzmanları değil, şeflerimiz, gastronomi uzmanlarımız ve yerel gastronomi yazarları olmak üzere birçok misafirimiz var. Şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda gastronomi alanında tanıtmak istiyoruz. Bizim coğrafi işaretli 34 ürünümüz var. Bu ürünlerimizin büyük bir kısmını burada açık ateşle pişirerek yansıtıyoruz. Burada hem yapılışını gösteriyoruz hem de bunları tattırıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de tüm Türkiye'de Çorum'un bu gastronomi hikayesinin başlangıç noktası olan bu güzel etkinlik konuşulacak."

Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı programda, vatandaşlar müzik eşliğinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"Açık Ateş Etkinlikleri" yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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