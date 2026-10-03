Çorum'da ağaçtan düşen 7 kişi Erol Olçok Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Çorum'da ağaçtan düşen 7 kişi Erol Olçok Hastanesi'nde tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Oğuzlar ve Uğurludağ ilçeleri ile Eskice, Elvançelebi ve Cerit köylerinde ağaçtan düşen 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da farklı bölgelerde ağaçlardan düşen 7 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Oğuzlar ilçesinde A.B. (45), O.S. (48) ve S.G. (52), Uğurludağ ilçesinde İ.Ö. (68), Eskice köyünde H.G.O. (62), Elvançelebi köyünde H.S. (52) ve Cerit köyünde R.S. (53) ağaçtan düşerek yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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