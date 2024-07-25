Çorum\'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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ÇORUM'da özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Hasta ve refakatçisini hastaneye götüren Mahmut Karakiraz idaresindeki 19 EP 542 plakalı ambulans ile Hüseyin Özkan idaresindeki 19 ER 950 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil ve ambulans şoförü ile sağlık görevlileri Hediye Şen, Tahacan Sakıcı, hasta Fatma Tercanlı ve refakatçi Altın Demir yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.