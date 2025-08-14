Çorum'da anne ve oğlu atık yağ tankına düştü - Son Dakika
Çorum'da anne ve oğlu atık yağ tankına düştü

14.08.2025 14:22
Çorum'da bir depoda atık yağ tankına düşen anne ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta atık yağların toplandığı depodaki atık yağ tankına 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde depo sahiplerinden Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZELERİN ATIK YAĞ TANKINDAN ÇIKARILMASI İÇİN EKİPLER YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Anne ile oğlunun cenazelerinin tanktan çıkarılması için ekipler yoğun çalışma yaptı. Tanktan çıkarılan anne ve oğlunun cansız bedenleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Polis, Çevre, Kaza, Son Dakika

Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki

Çorum'da anne ve oğlu atık yağ tankına düştü
