Çorum\'da Anne ve Oğul Yağ Tankına Düştü

ÇORUM'da bir iş yerinde atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe (12) hayatını kaybetti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 11'inci Sokak'ta atık yağların toplandığı iş yerinde meydana geldi. Yağ dolu tanka 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla biri çocuk, 2 kişinin yağ tankından cansız bedenleri çıkarıldı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.