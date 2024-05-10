Çorum'da Asayiş ve Trafik Uygulamalarında 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Asayiş ve Trafik Uygulamalarında 5 Kişi Yakalandı

Çorum\'da Asayiş ve Trafik Uygulamalarında 5 Kişi Yakalandı

Çorum'da yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı. Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 462 araç kontrol edildi. Denetimlerde 56 sürücüye sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 196 bin 110 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 7 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi. Araçlarda yapılan aramalarda 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan biri cezaevi firarisi 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

10.05.2024 09:33
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Çorum'da yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 9 farklı noktasında gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 462 araç kontrol edildi.

Denetimde 56 sürücüye sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanmak ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 bin 110 lira para cezası uygulandı, 7 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi.

Araçlarda yapılan aramada 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri cezaevi firarisi 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

trafik, Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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