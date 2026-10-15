Çorum'da beyaz baston farkındalık yürüyüşünde esnafa kılavuz çizgisi uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da beyaz baston farkındalık yürüyüşünde esnafa kılavuz çizgisi uyarısı yapıldı

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Çorum\'da beyaz baston farkındalık yürüyüşünde esnafa kılavuz çizgisi uyarısı yapıldı
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Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar Kadeş Barış Meydanı'ndan Saat Kulesi'ne beyaz bastonlarla yürüdü. Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, esnaftan kılavuz çizgilerinin üzerine eşya koymamalarını istedi.

Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi üyeleri ve katılımcılar, Kadeş Barış Meydanı'ndan Saat Kulesi'ne kadar beyaz bastonlarıyla kılavuz çizgilerini takip ederek yürüdü.

Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, beyaz bastonun görme engellilerin güvenli ve bağımsız hareket etmelerini sağladığını belirterek, esnaftan kılavuz çizgilerinin üzerine eşya koymamalarını istedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da kentte erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, bu konuda vatandaşların duyarlılığının önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Gömeç, kurum müdürleri, dernek üyeleri ve engelli bireyler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da beyaz baston farkındalık yürüyüşünde esnafa kılavuz çizgisi uyarısı yapıldı - Son Dakika
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