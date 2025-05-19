Çorum'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

19.05.2025 07:57
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??????? Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Hasan K. (39) ile arkadaşı İbrahim Ç. (32), Celilkırı köyü yolunda bulunan açık alanda önceden husumetli oldukları Metehan Y. (17), Mert S. (17) ve Okan K. (17) ile karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K. ve İbrahim Ç. vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar, tedavi altına alındı.???????

Kaynak: AA

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