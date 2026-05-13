Çorum\'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniyol Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Irak uyruklu I.A. ve H.Ş. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda I.A. ile H.Ş. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.