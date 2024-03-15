Çorum\'da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti

Gümüşhane'de Ortaokul Öğrencileri Kodlama ve Yapay Zeka Öğreniyor

Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, projenin Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklendiğini belirtti. Salantur, öğrencilerin yapay zeka çalışmalarına önem verdiklerini ve TEKNOFEST yarışmasına yapay zeka destekli bir projeyle katılacaklarını söyledi. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yapay zeka ile ilgili yüz tanıma projesi geliştirdiğini ve bu sayede anahtarını kaybetme sorununu çözdüğünü ifade etti.