Çorum\'da Daireye Giren Şüpheliler Yakalandı

Çorum'da 4 kişinin bir dairenin balkon camlarını kırarak içeri girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 6. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki Z.S'ye ait dairenin balkon camları ve pencereleri, 2'si kadın 4 kişi tarafından kırıldı.

Camların kırılmasının ardından balkona tırmanarak daireye giren şüphelilerden 3'ünün evdeki eşyalara da zarar verdiği öğrenildi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dairede yaptığı incelemenin ardından, panelvan tipi bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler B.A, A.T. ve E.A, olay sırasında kırılan cam nedeniyle elinden yaralanan S.T'yi götürdükleri hastanede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe konut ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

Yaralı S.T'nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin daireye girdiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.