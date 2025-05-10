Çorum'da Dini Nikahlı Çift Yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, haklarında yakalama kararı bulunan dini nikahlı çift yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 22 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile dini nikahla birlikte yaşadığı, hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı ve 4 suç kaydı bulunan D.S. yakalandı.

Polis merkezine götürülen çiftin işlemleri sürüyor.