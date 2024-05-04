Çorum'da Dodurga-İskilip kara yolunda ikinci kez heyelan: 1,5 metrelik çukur oluştu - Son Dakika
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Çorum'da Dodurga-İskilip kara yolunda ikinci kez heyelan: 1,5 metrelik çukur oluştu

Çorum\'da Dodurga-İskilip kara yolunda ikinci kez heyelan: 1,5 metrelik çukur oluştu

Çorum'da Dodurga-İskilip kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ikinci kez yaklaşık 1,5 metrelik çukur oluştu. Jandarma ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi ve yol güvenlik önlemi alındı. Yolun bir süre ulaşıma kapatılmasının ardından tek şeritten ulaşım sağlandı. Geçen yıl aynı noktada meydana gelen toprak kayması sonucu yol onarılmıştı.

04.05.2024 14:37
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Çorum'da, Dodurga- İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle ikinci kez yaklaşık 1,5 metrelik çukur oluştu.

Alınan bilgiye göre, Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, tek şeridi tamamen çöken yolda güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol, tek şeritten ulaşıma açıldı.

İncelemede, heyelan nedeniyle yolda oluşan göçüğün derinliğinin 1,5 metreye ulaştığı belirlendi.

Aynı noktada geçen yıl 16 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 50 santimetre derinliğinde çukur oluşmuş, Karayolları ekiplerince yol onarılarak kullanıma açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Dodurga-İskilip kara yolunda ikinci kez heyelan: 1,5 metrelik çukur oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Dodurga-İskilip kara yolunda ikinci kez heyelan: 1,5 metrelik çukur oluştu - Son Dakika
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