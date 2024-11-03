Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 34 Yaralı

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(ANKARA) - Çorum Valiliği, kentte meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Valiliğin X hesabından yapılan duyuru ile olayın araştırılması amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat: 14.29 da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine patlamanın olduğu ilimiz merkez Ulukavak mahallesinde bulunan patlama mahalline en kısa sürede ambulans, itfaiye, AFAD, emniyet ve doğalgaz ekipleri intikal etmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamadan etkilenen 34 vatandaşımız Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilimizdeki özel hastanelere sevk edilmiştir. Hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızdan 30'u ayaktan tedavileri yapılarak taburcu edilmiş, 3 vatandaşımızın tedavilerine halen devam edilmektedir. Patlamada bir vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayın tüm yönleriyle araştırılıp incelenmesi amacıyla adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Patlama ve güvenlik tedbirleri nedeniyle evleri boşaltılan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiş, meydana gelen hasarın tespiti çalışmaları da başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, patlama sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, tüm Çorum halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."