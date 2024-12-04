Çorum\'da Dolandırıcılık Operasyonu

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Çorum'da telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp emekli çifti 5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

M.Y. (64) ve eşi N.Y'nin (67), telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 5 milyon lira dolandırıldıkları yönündeki ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından E.K. ve Ö.Ü'nün İstanbul'daki evlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden Ö.Ü. evinde, E.K. ise kaldığı rezidansta balkondan yan daireye geçerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul'dan Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polis merkezindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin dolandırıcılık yaptıktan sonra evden uzaklaştıkları anları, çevredeki güvenlik kameraları kaydetti.

Zanlıların evlerine düzenlenen operasyon ve şüphelilerden birinin kaldığı rezidansta balkondan yan daireye geçerek kaçmaya çalışması polis kamerasınca kaydedildi.