Çorum\'da Ekmek Fırınında Yangın

Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta 2 katlı binanın zemin katında bulunan Ferruh T'ye ait ekmek fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle binada bulunan 2 dairede yaşayanlar tahliye edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fırında maddi hasar oluştu.
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