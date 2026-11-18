Çorum'un Osmancık ilçesinde, telefonla aradıkları ev hanımı S.E.'yi (70) yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 20 Ekim'de, Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı S.E.'yi telefonla arayan kişiler, 'Yurt dışına para kaçırmışsınız' diyerek korkutup yaklaşık 13 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları, altın ve parasını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise giderek şikayette bulundu.

İhbar üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.K. (26) ile Suriye uyruklu A.A. (22), M.A. (17), F.A.H. (22) ve İ.R. (16), Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesine sevk edildi.