Çorum'da Hastane Çalışanlarına Hırsızlık Gözaltısı

11.05.2026 21:50
Çorum'daki hastanede 7 çalışan, malzeme hırsızlığı ve dolandırıcılıkla gözaltına alındı.

Çorum'da çeşitli malzemeleri hastane dışına çıkararak "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 7 çalışan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mutfak bölümünde bazı malzemelerin eksildiğinin tespit edilmesi üzerine idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma kapsamında tıbbi sarf malzemesi olmayan çeşitli ürün ve eşyaları hastane dışına çıkardıkları tespit edilen, aralarında mutfak görevlisi, şoför ve hasta bakıcıların olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

"Hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise hastanede hizmetli olarak görev yapan M.G'nin kuruma ait malzemeyi kurum dışına çıkararak bir market çalışanına verdiğinin tespit edildiğini bildirildi.

Şüphelinin eylemini sürekli ve planlı yaptığının anlaşılması üzerine teknik ve fiziki takip başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli M.G'yle birlikte hareket ettikleri anlaşılan şüpheliler K.D, Y.E, E.Ö, Y.T, M.C. ve F.O. olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında kamu kurumu aleyhine hırsızlık suçundan gözaltına alınmış olup, yapılan soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle devam ettiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

