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Çorum'da Hemşire Otomobiliyle Baraj Gölüne Düştü - Son Dakika
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Çorum'da Hemşire Otomobiliyle Baraj Gölüne Düştü

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde görevli hemşire Eda Bozkurt, otomobiliyle Obruk Baraj Gölü'ne düştü. Yaklaşık 50 metre yükseklikten yüzerek kıyıya çıkan Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çorum\'da Hemşire Otomobiliyle Baraj Gölüne Düştü
12.12.2023 - 09:27,
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Oğuzlar Devlet Hastanesinde görevli hemşire Eda Bozkurt, işe giderken 05 EA 858 plakalı otomobiliyle Çorum-Oğuzlar kara yolu kenarındaki Obruk Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozkurt, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü baraj gölünde otomobilden çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. Oğuzlar Belediyesi, jandarma ve sağlık ekiplerince kıyıdan ambulansa taşınan Bozkurt'a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı.

Vücudunda yaralanmalar olan ve hipotermi belirtileri gösteren Bozkurt, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bozkurt, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da Hemşire Otomobiliyle Baraj Gölüne Düştü - Son Dakika
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